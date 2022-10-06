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واشنطن تعلن مقتل "آلشمري" وتكشف نتائج عملية شمال شرق سوريا‎

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-06T19:33:53+0000
واشنطن تعلن مقتل "آلشمري" وتكشف نتائج عملية شمال شرق سوريا‎

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الخميس، تنفيذ مداهمة بمشاركة مروحية الليلة الماضية في شمال شرق ‎سوريا.

وأوضحت القيادة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العملية تمت بالقرب من قرية القامشلي، واستهدفت (ركان وحيد الشمري)، وهو مسؤول في داعش ومعروف بتسهيل تهريب الأسلحة والمقاتلين لدعم عمليات داعش".

وأضافت أن "خلال العملية، قتل الشخص المستهدف وأصيب أحد شركائه، كما جرى احتجاز اثنين آخرين من شركائه"، لافتة إلى عدم "إصابة أو قتل أي مقاتل من القوات الأمريكية خلال العملية، كما لم يقتل أو يجرح أي مدني، ولم تكن هناك خسائر أو أضرار ‎في ‎المعدات".

‎بدوره، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكولونيل جو بوتشينو، أن القيادة "ملتزمة لحلفائها ‎ولشركائها من أجل ضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بوقت سابق من اليوم، تحييد قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال العملية نفسها، الليلة الماضية، ويُعرف بـ(أبو حايل).

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