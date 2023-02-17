واشنطن تعلن مقتل قيادي بارز بداعش بغارة امريكية في سوريا وإصابة 4 من جنودها

شفق نيوز/ أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، يوم الجمعة، مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش بغارة امريكية شمال شرقي سوريا.

وذكر بيان للقيادة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "تم قتل القائد في تنظيم داعش المدعو حمزة الحمصي اثناء شن غارة بواسطة مروحية ضمن عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا".

وأشارت القيادة الى "إصابة 4 أربعة جنود امريكان وأحد الكلاب البوليسية المرافقة وهم يتلقون العلاج في منشأة طبية أمريكية في العراق".