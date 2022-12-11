واشنطن تعلن مقتل قياديين بداعش أحدهما مسؤول "ولاية سوريا"

شفق نيوز / كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ غارة ناجحة بطائرة مروحية، أسفرت عن مقتل اثنين من مسؤولي تنظيم "داعش" في شرق سوريا.

وذكرت القيادة في بيان رسمي، أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت غارة ناجحة بطائرة هليكوبتر في شرق سوريا في الساعة 2:57 صباحا بالتوقيت المحلي بالتوقيت المحلي يوم 11 ديسمبر/كانون الأول، مما أسفر عن مقتل اثنين من مسؤولي تنظيم داعش".

وأضافت أن "من بين المقتولين (أنس) وهو مسؤول ولاية سورية في تنظيم داعش، وكان متورطا في عمليات التخطيط والتسهيل المميتة للتنظيم في شرق سوريا".

وأوضحت القيادة، أن "التخطيط المكثف لهذه العملية جرى أحادي الجانب لضمان نجاحها، إذ تشير التقييمات الأولية إلى عدم مقتل أو إصابة أي مدنيين خلال تنفيذ العملية".