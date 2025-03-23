واشنطن تعلن قتل قيادات حوثية كبيرة

شفق نيوز/ أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، يوم الأحد، قتل قيادات كبيرة من جماعة أنصار الله الحوثي، منهم كبير خبراء الصواريخ، في الضربات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة على اليمن منذ أسبوع.

وقال والتز لشبكة (سي.بي.إس نيوز): "لقد ضربنا مقارهم، وضربنا مراكز اتصالات، ومصانع أسلحة، بل وبعض منشآت إنتاج الطائرات المسيرة فوق الماء".

ولم يحدد والتز، هوية الخبير الذي قُتل، كما لم يقدم أي تفاصيل عن القادة الآخرين الذين لقوا حتفهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر يمنية بإصابة العقل المدبر للهجمات البحرية لدى الحوثيين والمدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، منصور السعادي، في إحدى الغارات الأميركية ونقله إلى صنعاء للعلاج.

وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد أكد أن استهداف قادة جماعة الحوثي بشكل شخصي كان أحد أهداف الضربات الأمريكية على اليمن.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين بـ"القضاء عليهم تماما". وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أن "أضرارا كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين. راقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجيا. هذه ليست معركة عادلة ولن تكون أبدا على هذا النحو. سيتم القضاء عليهم تماما".

ولم يُصدر الجيش الأمريكي حتى الآن سوى تفاصيل قليلة عن العمليات، التي أُطلقت بعد توعد الحوثيين باستئناف هجماتهم على حركة الشحن في البحر الأحمر بسبب الحرب في غزة.