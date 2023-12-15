واشنطن تعلن عن هجوم باليستي في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أكدت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الجمعة، إطلاق "صاروخي باليستي من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، باتجاه ممر الشحن الدولي شمال مضيق باب المندب.

وذكرت القيادة، في منشور عبر منصة "إكس" أن الضربة الصاروخية التي نفذت أمس الخميس، لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، مشيرة إلى أن الحوثيين استهدفوا سفينة الحاويات "ميرسك جبل طارق" الذين هددوا بمزيد من الهجمات الصاروخية.

وأضافت القيادة المركزية: "رغم أن الحادث لم يستهدف قواتنا، إلا أننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وما تزال هذه الهجمات تهدد الأمن البحري الدولي".

ونفذ الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت إسرائيل، وفي الأيام الأخيرة، هددوا بمهاجمة أية سفينة يعتقدون أنها متوجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعريض شحنات البضائع والطاقة القادمة عبر قناة السويس للخطر، كما يزيد من اتساع التأثير الدولي للحرب بين إسرائيل وحماس المستعرة الآن في قطاع غزة.