واشنطن تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية وموظفي السفارات مع موسكو

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، أن واشنطن وموسكو اتفقتا على استعادة عدد موظفي السفارات بينهما إلى ما كان عليه، فيما بين أن العمل جار لوضع نهاية دائمة للنزاع في أوكرانيا.

وقال روبيو، عقب انتهاء المباحثات مع الوفد الروسي في الرياض: "سنعيد عمل البعثات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو، والاتفاق مع روسيا على إنشاء آلية تشاورية لاتخاذ ما يلزم لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية".

وأضاف " سنعمل من خلال طواقمنا الدبلوماسية في واشنطن وموسكو على مواصلة المحادثات بشأن أوكرانيا"، مبينا أن "ترامب يريد وقف القتل وواشنطن تريد السلام وتستخدم قوتها في العالم لجمع روسيا وأوكرانيا معا".

وأكد أنه "نعمل على وضع نهاية دائمة للنزاع في أوكرانيا، وتم الاتفاق مع الوفد الروسي على تشكيل لجان لإنهاء النزاع في أوكرانيا، كما أننا ملتزمون باستمرار المفاوضات مع روسيا".

ولفت إلى أنه "يجب أن تكون هناك تنازلات لإنهاء النزاع في أوكرانيا، و الاجتماع مع روسيا يضع الأساس للتعاون في المستقبل".

وتابع أن "السعودية تؤدي دورا حاسما في جهود حل النزاع في أوكرانيا، وعلينا أن نحل مسألة أوكرانيا بطريقة مقبولة للجميع".

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز: سنناقش مسألة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

ولفت إلى أن "ترامب يريد وضع حد للحرب المندلعة في أوروبا، ولم نحدد موعدا للقاء بين بوتين وترامب"، مضيفا أنه "يجب أن تكون هناك ضمانات تقود أوروبا لحل النزاع في أوكرانيا".