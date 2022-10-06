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واشنطن تعلن تصفية "أبو حايل" أحد كبار قادة داعش

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-06T15:22:26+0000
واشنطن تعلن تصفية "أبو حايل" أحد كبار قادة داعش

شفق نيوز / أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الخميس، تحييد قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي الليلة الماضية، خلال عملية مداهمة شمال شرقي سوريا.

وقال جو بوشينو (من القيادة المركزية) لوكالة فرانس برس: "سيتم توفير المزيد من المعلومات حول العملية لاحقاً".

من جانبه، ذكر أحد سكان قرية ملوك التي شهدت تنفيذ العملية، للوكالة الفرنسية، أن "ثلاث مروحيات أمريكية شاركت في العملية بين الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الرابعة فجرا، ورافقتها ثلاث ناقلات جند انتشرت عند أطراف القرية".

وأضاف "نادوا بمكبرات الصوت على الأهالي للزوم منازلهم، قبل أن يداهموا أحد المنازل"، مشيراً إلى أن "القتيل يتحدر من قرية في شمال شرق الحسكة ويُعرف بـ(أبو حايل)".

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