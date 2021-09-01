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واشنطن تعلن انتهاء أطول حرب في تاريخ أمريكا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-01T17:41:44+0000
واشنطن تعلن انتهاء أطول حرب في تاريخ أمريكا

شفق نيوز / أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مساء الأربعاء، انتهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، مع انتهاء عملية إجلاء وصفها بالتاريخية من أفغانستان.

وقال أوستن، في تصريحات صحفية، إن "بلاده انتهت من عملية الإجلاء التاريخية من أفغانستان، وأسدلت بذلك الستار على أطول حرب في تاريخها".

وأضاف أوستن: "أجلينا نحو 6 آلاف عسكري أمريكي من أفغانستان وقرابة 123 ألف مدني"، معلنا في الوقت نفسه عن جولة مرتقبة في دول الخليج لـ"تقديم الشكر على تقديمهم المأوى لمن تم إجلائهم من أفغانستان".

وكانت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، قد أعلنت قبل يومين، استكمال انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان.

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