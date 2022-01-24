واشنطن تعلن استعدادها لمفاوضات مباشرة "عاجلة" مع طهران

شفق نيوز / أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، استعدادها لمفاوضات مباشرة "عاجلة" مع إيران، بشأن الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول أمريكي رفيع لم تسمه، قوله إن "واشنطن مستعدة لمفاوضات مباشرة وعاجلة مع طهران"، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول وقت وزمان إنعقاد المفاوضات.

وتأتي الخطوة الأمريكية بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة بشكل مشترك حال تطلبت الضرورة ذلك من أجل تحقيق صفقة نووية جيدة.

وتستضيف فيينا منذ أبريل/نيسان 2021 مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

ورفضت طهران في السابق التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.