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واشنطن تعلق على حكومة طالبان الجديدة: ضمت شخصيات مثيرة للقلق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-08T17:00:33+0000
واشنطن تعلق على حكومة طالبان الجديدة: ضمت شخصيات مثيرة للقلق

شفق نيوز / علقت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، على الحكومة الأفغانية الجديدة، التي شكلتها حركة طالبان مؤخراً.

واستولت حركة "طالبان" على الحكم بأفغانستان، في 15 آب الماضي، قبل أن تسحب الولايات المتحدة آخر جندي لها من العاصمة كابل في 30 من الشهر نفسه.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية، إن "الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة طالبان يبدو أنها غير شاملة"، مطالباً الحركة في الوقت نفسه بأن "تكتسب الاعتراف بشرعيتها عبر أفعالها".

وأضاف بلينكن، أن "اعتراف واشنطن بحركة طالبان يعتمد على أفعالها بشكل كامل"، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع ألمانيا على "تنسيق الجهود السياسية حول أفغانستان".

واعتبر بلينكن أن ما وصفه بـ"بعض الوجوه في التشكيلة الحكومية لطالبان، تثير قلق واشنطن"، مؤكداً أنه بحث مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، سبل ضمان تنفيذ حركة طالبان لـ"تعهداتها".

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