واشنطن تعلق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع

شفق نيوز- بغداد

قررت وزراة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع "اللوتري الأميركي".

وقالت السفارة الاميركية لدى بغداد في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزارة الخارجية الأميركية أوقفت جميع عمليات إصدار التأشيرات لمتقدمي تأشيرات الهجرة ضمن برنامج تأشيرة التنوع.

وأوضحت السفارة أنه لا توجد في الوقت الحالي أي إعلانات جديدة تتعلق ببرنامج DV-2027.

ويُعد برنامج تأشيرة التنوع (Diversity Visa Program)، المعروف بـ"اللوتري الأميركي"، برنامجاً سنوياً تشرف عليه وزارة الخارجية الأميركية، ويمنح نحو 55 ألف تأشيرة هجرة دائمة لمواطني دول مختارة عبر قرعة إلكترونية عشوائية للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.