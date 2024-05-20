واشنطن تعزي بوفاة رئيسي وتتحاشى ذكر خامنئي: ندعم نضال الشعب الإيراني

شفق نيوز/ علقت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، على نبأ رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما بحادث تحطم مروحية كانت تقلهم أثناء العودة من أذربيجان.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، ترجمته وكالة شفق نيوز، أعربت الولايات المتحدة عن تعازيها الرسمية في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وأعضاء آخرين في وفدهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في شمال غرب إيران. وتحاشى البيان توجيه التعزية إلى المرشد الايراني او الرئيس المؤقت الذي حلَّ محل رئيسي.

وأضافت: "بينما تختار إيران رئيسا جديداً، نؤكد من جديد دعمنا للشعب الإيراني ونضاله من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وتحطمت المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وعدداً من المسؤولين، في منطقة جلفا الجبلية الوعرة شمالي البلاد وسط ظروف جوية صعبة، خلال عودة الرئيس من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.