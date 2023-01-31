واشنطن تعد "إعادة الهدوء" لفلسطين "مهمة ملحة" وقلقة من دعم إيراني لروسيا

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إن إعادة الهدوء بين فلسطين واسرائيل "مهمة ملحة"، مشدداً على حل الدولتين، فيما عدّ "الدعم العسكري الإيراني" لروسيا "أمراً مقلقاً".

وأضاف بلينكن، "بحثت خلال زيارتي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية سبل خفض العنف، وأكدت للإسرائيليين الالتزام الأمريكي الراسخ بأمن إسرائيل".

وقال بلينكن، إن "إعادة الهدوء هي مهمتنا الملحة حاليا ويجب الحفاظ على حل الدولتين". وفيما يتعلق بإيران، شدد بلينكن، على "وجوب أن لا تحصل إيران على أسلحة نووية"، مؤكداً "وقوف بلاده مع دول أخرى ضد الأعمال المقوضة للاستقرار التي تقوم بها طهران".

وأضاف، أن "واشنطن وإسرائيل لديهما التزام مشترك بضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية"، مشيراً الى ان "تقديم إيران الدعم العسكري لروسيا أمر مقلق".

وتنفي ايران باستمرار تقديمها اي دعم عسكري لروسيا، فيما تصر اوكرانيا على ذلك وتتهم طهران بدعم موسكو بطائرات مسيرة تستهدف في الحرب على كييف التي انطلقت في شهر شباط 2022.