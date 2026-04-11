واشنطن تعتقل ثلاثة إيرانيين وتلغي إقامتهم تمهيداً لترحيلهم

أعلنت الولايات المتحدة، يوم السبت، إنهاء الإقامة الدائمة لثلاثة مواطنين إيرانيين مرتبطين بنظام طهران واعتقالهم تمهيداً لترحيلهم، بقرار مباشر من وزير الخارجية ماركو روبيو.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن المعتقلين الذين باتوا في عهدة إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك هم عيسى هاشمي وزوجته مريم طهماسببي ونجلهما.

وأضاف البيان أن "عيسى هاشمي هو نجل معصومة ابتكار"، واصفاً إياها بأنها "المروجة الشهيرة لبروباغندا النظام الإيراني" والمتحدثة السابقة باسم المسلحين الذين اقتحموا السفارة الأميركية في طهران عام 1979 واحتجزوا 52 رهينة أميركية.

وأشار إلى أن عائلة هاشمي حصلت على الإقامة الدائمة في يونيو / حزيران 2016 عبر برنامج "تأشيرة التنوع" خلال إدارة أوباما، لافتاً إلى أن إدارة ترمب علّقت إصدار تأشيرات جديدة من خلال البرنامج.

وبين البيان أن الإجراء يأتي ضمن خطوات مماثلة اتخذها روبيو مؤخراً، شملت إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيق الجنرال الراحل قاسم سليماني وابنتها، إضافة إلى إلغاء إقامة ابنة المسؤول الإيراني السابق علي لاريجاني وزوجها اللذين غادرا الولايات المتحدة ومُنعا من دخولها مستقبلاً.