واشنطن تعتزم‎ إرسال منظومة ثاد الصاروخية إلى إسرائيل

شفق نيوز/ قالت مصادر إسرائيلية، يوم السبت، إن الولايات المتحدة ستقوم فورًا بنقل منظومة الدفاع الصاروخي المتقدمة "ثاد" إلى تل أبيب، للمساعدة في اعتراض التهديدات المحتملة من الصواريخ الباليستية الإيرانية، وذلك وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب إسرائيل من الولايات المتحدة تعزيز قدراتها العسكرية بإرسال المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في مجال أنظمة الدفاع الجوي.

وأفادت قناة الـ 12 الإسرائيلية بأن منظومة "ثاد" سيتم تشغيلها من قبل القوات الأميركية على الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه في هذه المرحلة، سيضع الجيش الأميركي منظومة واحدة فقط من نظام الدفاع الجوي "ثاد" في إسرائيل.