واشنطن تعتزم الانسحاب من اتفاقية المناخ وهيئات أممية

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستنسحب من عشرات المنظمات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك معاهدة مناخية رئيسية وهيئة أممية تعنى بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ومن بين 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة و31 هيئة تابعة لها، ذكرها ترمب في مذكرة وجهها إلى كبار مسؤولي إدارته، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي يصفها كثيرون بأنها "الركيزة الأساسية" لمعاهدة المناخ التي تمثل الاتفاقية الأم لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

وتغيبت الولايات المتحدة عن القمة السنوية الدولية للأمم المتحدة للمناخ العام الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، مانيش بابنا: "ستكون الولايات المتحدة أول دولة تنسحب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".

وأوضح أن "جميع الدول الأخرى أعضاء، وذلك لأسباب من بينها إدراكها أنه حتى وإن كان الأمر لا يتعلق بالواجب الأخلاقي لمكافحة تغير المناخ، فإن الاحتفاظ بكرسي على طاولة هذه المفاوضات يتيح لها قدرة على التأثير في السياسات الاقتصادية وخلق فرص هائلة".

وستنسحب الولايات المتحدة كذلك من هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان وهو الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل في أكثر من 150 دولة.

وكانت الولايات المتحدة قد خفضت تمويلها لصندوق الأمم المتحدة للسكان العام الماضي.