واشنطن تعاقب 8 إيرانيين وشركات وسفن وطائرات مرتبطة بالحرس الثوري

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على ثمانية أفراد إيرانيين، ومؤسسات وشركات وناقلات نفط وطائرات عدة، لارتباطها بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرس الثوري الإيراني.

وأدرجت الخزانة، بحسب ما جاء على موقعها الإلكتروني، وترجمته وكالة شفق نيوز، كلاً من (عباس عبدی اسجرد، عبد الزهرة اسجرد، عبد اللهي فارد، حسین بخشایش، عيدي آشجردی، کاظم میرزایی کندری، محمد علي مرادی پور، سید محسن وهاب زاده مقدم) ضمن لائحة داعمي الإرهاب.

كما أضافت الخزانة الأمريكية، الكيانات التالية إلى لائحة العقوبات، وهي شركات (إیمن تجارت ارسنگ، تاج دارياي آسيا، باران سازان کاسپین، بونيان دانيش شرق، مؤسسة كورال للتجارة، اعتماد تارت میثاق، اوندين جنرال للتجارة، پیشرو صنعت آسمان شریف، سیف سیز شیب مانجمینت، تندر الصحراء الخاصة المحدودة، ألفاند للصناعات الخاصة، ساون شيبينغ، إدارة السفن الفنية البحرية، وكالة عبر الخليج).

هذا وأدرجت وزارة الخزانة، 5 ناقلات للبضائع والنفط مرتبطة بإيران، على لائحة العقوبات الأمريكية، فيما أضافت شركات طيران وطائرات مرتبطة بالقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، ضمن اللائحة.

ترجمة: وكالة شفق نيوز.