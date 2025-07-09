واشنطن تعاقب 22 كياناً في 3 دول لصلتها بطهران

شفق نيوز– واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، إدراج 22 كياناً في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وتركيا على قائمة العقوبات لصلتها بإيران.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن هذه الكيانات كان لها "دور في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري".

وأكدت أنها "ستواصل استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغط الاقتصادي لتعطيل وصول النظام إلى الموارد المالية التي تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار".