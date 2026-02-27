واشنطن تصنف إيران "دولة راعية للاحتجاز غير القانوني"

شفق نيوز- واشنطن

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة إنه صنف إيران "دولة راعية للاحتجاز غير القانوني".

وأضاف روبيو في بيان "يجب على النظام الإيراني أن يتوقف عن أخذ الرهائن وأن يُفرج عن جميع الأميركيين المحتجزين ظلما في إيران، وهي خطوات يمكن أن تُنهي هذا التصنيف والإجراءات المرتبطة به".

يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، رغم إجراء البلدين جولة محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني أمس الخميس.