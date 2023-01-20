واشنطن تصنف مجموعة فاغنر الروسية "منظمة إجرامية دولية".

شفق نيوز/ صنفت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة، مجموعة فاغنر الروسية كـ"منظمة إجرامية دولية" بينما سيتم الإعلان عن عقوبات إضافية الأسبوع القادم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن فاغنر "منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع".

وقال أيضا إن الخطوات الأميركية الإضافية ضد فاغنر ستساعد على وقف تعامل دول أخرى مع هذه المجموعة.

وستزيد هذه القرارات الضغط على المجموعة العسكرية الخاصة التي تشارك في القتال في أوكرانيا.

وجندت مجموعة فاغنر التي تأسست عام 2014، آلاف السجناء للقتال لصالح روسيا لقاء خفض عقوباتهم.