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واشنطن تصنف "الحوثيين" منظمة ارهابية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-11T05:00:23+0000
واشنطن تصنف "الحوثيين" منظمة ارهابية

شفق نيوز/ أعلنت واشنطن، يوم الاثنين، أنها قررت تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن "جماعة إرهابية".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

وأضاف في بيان إن وزارته ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف الجماعة الموالية لإيران "منظمة إرهابية أجنبية".

وتابع الوزير في بيان: "أعتزم أيضا إدراج 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم".

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