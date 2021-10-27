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واشنطن تصدر أول جواز خاص للمثليين وثنائيي الجنس

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-27T15:01:59+0000
واشنطن تصدر أول جواز خاص للمثليين وثنائيي الجنس

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاربعاء، عن أول جواز سفر أمريكي صادر بختم "X" للمثليين وثنائيي الجنس، والذي سيكون متاحاً لجميع المتقدمين بدءا من العام المقبل 2022.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس، إن الوزارة أصدرت أول جواز سفر أمريكي بختم جنس" X "، مؤكداً نتطلع إلى تقديمه لأي شخص يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر بمجرد استكمال النظام المطلوب وتحديث النموذج في أوائل عام 2022.

وأضاف برايس، أن "الجواز سيكون للأشخاص المثليين وثنائيي الجنس وغير المتطابقين الذين يتقدمون بطلب للحصول على جواز سفر أمريكي أو وثائق الميلاد لمن يولدون خارج الولايات المتحدة".

ووفقا له، "تواصل الوزارة العمل عن كثب مع الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى لضمان السفر الأكثر راحة لجميع حاملي جوازات السفر، بغض النظر عن جنسهم".

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