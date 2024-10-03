واشنطن تصادر 41 موقعاً للاستخبارات الروسية على الإنترنت

شفق نيوز/ قررت وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، مصادرة 41 عنوان موقع إنترنت (دومين) يُزعم أن المخابرات الروسية والمتعاونين معها استخدموها لتنفيذ عمليات معادية في الفضاء الإلكتروني، وفق مذكرة رسمية.

وذكرت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو التي وردت تصريحاتها في بيان وزارة العدل الأمريكية أن "مصادرة 41 نطاقا (دومين) اليوم يوضح كيفية تنفيذ وزارة العدل لاستراتيجيتها في الفضاء الإلكتروني. باستخدام كل الوسائل الممكنة لمنع وتعطيل الهجمات الخبيثة التي ترعاها دولة".

‎وأضافت موناكو: "بدعم من شركائنا في القطاع الخاص، سنكشف عن مجرمي الإنترنت الروس ونحرمهم من الوسائل اللازمة للقيام بأنشطة غير قانونية".

‎واتهمت وزارة العدل الأمريكية وكالات المخابرات الروسية باستخدام هذه النطاقات لسرقة بيانات سرية لمواطنين أمريكيين بطريقة احتيالية.

‎وأشار مساعد المدعي العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي ماثيو أولسن بدوره إلى أن واشنطن تسعى جاهدة لمنع "التعديات الروسية" على حسابات الأفراد والشركات والحكومات حول العالم. ولكنه لم يقدم أي دليل يدعم ادعاءاته.

‎وأكد أن السلطات الأمريكية تتعاون مع عمالقة تطوير البرمجيات مثل مايكروسوفت لصد "التهديدات الصادرة من روسيا ودول أخرى".

‎وشدد المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق على أن روسيا لا تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا تتسامح عندما تفعل الدول الأخرى ذلك.