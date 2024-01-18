واشنطن تشن ضربات جديدة ضد الحوثيين وبايدن يقول إنها "لا توقف" الجماعة

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، يوم الخميس، شن ضربات جديدة ضد مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في حين قال الرئيس جو بايدن إنها الهجمات لا توقف الحوثيين.

وذكر مسؤول أمريكي، لقناة الجزيرة القطرية، أن "القوات الأمريكية شنت ضربات جديدة على مواقع الحوثيين بعد ظهر اليوم بتوقيت صنعاء"، موضحاً ان "الضربات على مواقع الحوثيين دمرت صاروخين مضادين للسفن".

ولفت الى ان "الصاروخين مثلا تعديا للشحن البحري وقوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر".

في السياق، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الاشتباكات بين إيران وباكستان هذا الأسبوع، تظهر أن طهران "لا تحظى بقبول أحد في المنطقة".

وشنت باكستان هجمات على مسلحين انفصاليين داخل إيران، الخميس، وذلك بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد مجموعة مسلحة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وقال بايدن،: "كما يمكنكم أن تروا، إيران لا تحظى بالقبول الكبير في المنطقة، ونعمل الآن لتحديد مآل كل هذا. لا أعلم إلى أين سيؤول ذلك".

كما أعلن بايدن، في حديث للصحفيين، أن الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن ستستمر ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

لكنه اعترف أن الهجمات لم توقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وسأل المراسلون الرئيس عن هذه الضربات، فأجاب: "هل أنها توقف الحوثيين؟ كلا. هل ستستمر؟ نعم".

من جهته قال البيت الأبيض، "نراقب الاشتباكات بين إيران وباكستان ولا نريد حدوث تصعيد"، مبينا ان "هجوم إيران مثال آخر على سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة".