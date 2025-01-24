واشنطن تشدد: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان أمر ضروري

شفق نيوز/ قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة، إن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان أمر ضروري بشدة وإنها سعيدة ببدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من المناطق الوسطى من البلاد.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق من الجمعة أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله لأن شروطه لم تنفذ بالكامل.

وقال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: "إن جميع الأطراف تشترك في هدف ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه. ولتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة ملحة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقتة".

وأضاف: "نحن سعداء ببدء قوات الدفاع الإسرائيلية الانسحاب من المناطق الوسطى، ونواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد".

يأتي هذا بعدما قال مكتب نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان لما بعد المهلة التي تنتهي يوم الأحد كما هو مقرر في اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله لأن بنود الاتفاق لم تطبق بالكامل.

وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، يتعين إخلاء المناطق جنوبي نهر الليطاني من أسلحة حزب الله ومقاتليه، وانسحاب القوات الإسرائيلية مع انتشار الجيش اللبناني في المنطقة في غضون 60 يوماً تنتهي يوم الأحد القادم في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.