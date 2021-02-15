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واشنطن تستنكر مقتل أتراك في كوردستان: تركيا حليفتنا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-15T06:04:55+0000
واشنطن تستنكر مقتل أتراك في كوردستان: تركيا حليفتنا

شفق نيوز/ استنكرت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، ما ورد بشأن مقتل أتراك في إقليم كوردستان على أيدي مسلحي حزب العمال الكوردستاني المناهض لانقرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، "نحن نقف إلى جانب تركيا، حليفتنا في الناتو، ونقدم تعازينا لأسر الذين فقدوا. إذا تأكد مقتل مدنيين أتراك على يد حزب العمال الكوردستاني، فإننا ندين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة".

واتهم مسؤول تركي، يوم أمس الأحد، حزب العمال الكوردستاني بقتل 13 مواطناً تركياً داخل سجن في منطقة كارة بإقليم كوردستان.

ونفى المسؤول التركي أن يكون هؤلاء الثلاثة عشر قد قتلوا خلال غارة جوية، مبيناً أن تحقيقات الطب العدلي أظهرت أن شخصاً منهم قتل برصاصة في الصدر والآخرون برصاصات في الرأس من مسافة قريبة.

وعثرت القوات التركية، امس الأحد، على جثث 13 تركياً لدى مداهمة إحدى مغارات حزب العمال الكوردستاني في منطقة كارة في إقليم كوردستان ضمن عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انتهاءها بقتل 50 عنصراً من حزب العمال.

 

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