واشنطن ترفع رسوم تأشيرة دخول الولايات المتحدة في العراق والعالم

شفق نيوز/ أعلنت السفارة الامريكية في بغداد، يوم الاثنين، رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة في العراق والعالم.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "اعتباراً من 30 أيار 2023، سيتم زيادة رسوم تأشيرة دخول الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم".

واوضحت ان "الرسوم الجديدة هي 185 دولاراً لتأشيرات العمل والسياحة (B1/ B2) وتأشيرات الطلاب وبرامج التبادل (F/J/M). و 205 دولارات تأشيرات غير المهاجرين القائمة على العمل المؤقت فئات H, L, O, P, Q, R".