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واشنطن ترفع العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-05T05:07:47+0000
واشنطن ترفع العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي

شفق نيوز/ أفاد مسؤول أمريكي كبير يوم السبت، بأن الولايات المتحدة أعادت إعفاءات متعلقة بأنشطة البرنامج النووي المدني الإيراني، بعد أن ألغتها في أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الأمريكي قوله إن هذا قرار "سيكون ضروريا لضمان امتثال إيران السريع" لالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية تزامنا مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي مرحلة حاسمة.

وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني أكدت أن "الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران".

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده مشكيني: "من حقنا أن يتم رفع جميع العقوبات، لكن الطرف الآخر وافق حتى الآن على إلغاء بعضها".

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