واشنطن ترفض طلب الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو: لا ولاية لها

شفق نيوز/ رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، ترجمته وكالة شفق نيوز، رفض الوزير أنتوني بلينكن، تشبيه المدعي العام لإسرائيل بحماس، بالقول: "إنه أمر مخز.. حماس هي منظمة إرهابية وحشية ارتكبت أسوأ مذبحة لليهود منذ المحرقة وما زالت تحتجز العشرات من الأبرياء كرهائن، بما في ذلك الأمريكيين".

وأضاف بلينكن، وفق البيان، أن الولايات المتحدة واضحة ومنذ فترة طويلة - قبل الصراع الحالي في غزة - وتعتبر أن "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على هذه المسألة.. تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف فيها كمحكمة ذات اختصاص محدود".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن بوقت سابق من اليوم، سعي المحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال خان، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس هم: محمد دياب إبراهيم المصري، قائد كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية "الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة"، وفق الشبكة الأمريكية، التي أشارت إلى أن لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ستنظر الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.