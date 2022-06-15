واشنطن ترصد 10 ملايين دولار للوصول إلى محمد جعفر قصير

شفق نيوز/ رصدت واشنطن مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أحد أكبر الداعمين لتنظيم حزب الله اللبناني ويدعى "محمد جعفر قصير".

ونشر الحساب الرسمي على تويتر لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الإعلان عن المكافأة المالية إضافة إلى معلومات عن نشاطات قصير.

ويعتبر قصير أحد أكبر الداعمين لحزب الله اللبناني، ويعمل على تزويده بالأسلحة والأموال، وفقا للخارجية الأميركية.

وأوضحت الخارجية أن قصير يساعد في تمويل حزب الله من خلال عمليات التهريب والعمليات المسلحة الأخرى.

كما أنه يعمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في عمليات بيع النفط الإيراني وتنسيق تسليم الأموال والأسلحة من الحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله، وفق البيان الامريكي.

ونشر حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية طرقا آمنة للتواصل لمن يملك معلومات عن قصير.

وتم تصنيف حزب الله من قبل وزارة الخارجية الأميركية على أنه "منظمة إرهابية عالمية" في أكتوبر/ تشرين الاول 2001.

وقد تم إدراجه أيضًا لدعمه النظام السوري وفقًا للأمر التنفيذي الصادر في أغسطس 2012 وتم إدراجه في مرفق الأمر التنفيذي رقم 12947 كإرهابي "مصنف بشكل خاص" في يناير 1995.