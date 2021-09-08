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واشنطن ترصد مكافأة 10 ملايين دولار للوصول إلى مسؤول أفغاني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-08T13:56:07+0000
واشنطن ترصد مكافأة 10 ملايين دولار للوصول إلى مسؤول أفغاني

شفق نيوز/ رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي المكافأة المخصصة لكل من يقدم معلومات تساعد في القبض على سراج الدين حقاني، قائد شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، قد خصص مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي مباشرة إلى اعتقال سراج الدين حقاني.

ويأتي ذلك بعد أقل من يوم من إعلان "طالبان"، تعيين حقاني وزيرا للداخلية في حكومة تصريف الأعمال، علما أن حقاني كان على لائحة المطلوبين لدى واشنطن التي خصصت في السابق مبلغ 5 ملايين دولار أميركي كمكافأة لكل من يقدم معلومات عنه.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن حقاني مطلوب للاستجواب فيما يتعلق بهجوم يناير 2008 على فندق في العاصمة الأفغانية كابل، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم مواطن أميركي.

كما يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن حقاني نسق وشارك في هجمات عبر الحدود ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف في أفغانستان، ومتورط في التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي عام 2008.

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