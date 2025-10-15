واشنطن ترحل دفعة جديدة من 14 مهاجراً إلى غانا

شفق نيوز- واشنطن

رحّلت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، دفعة جديدة تضم 14 شخصا من مواطني دول بغرب أفريقيا إلى غانا في إطار الحملة التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الهجرة غير النظامية.

وقال المحامي أوليفييه باركر فورماور من منظمة "ديموكراسي هاب" إن هؤلاء وصلوا إلى غانا بموجب اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة، مما يرفع عدد المرحلين الذين وافقت الحكومة على استقبالهم منذ أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 42 شخصا".

وأعلن الرئيس الغاني جون ماهاما، الشهر الماضي، أن بلاده وافقت على استقبال الأشخاص المتحدّرين من غرب أفريقيا والذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

كما أقرّ وزير الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، الأسبوع الماضي، بأن بلاده تستقبل المرحّلين من الولايات المتحدة مقابل رفع قيود تفرضها واشنطن على التأشيرات.

وقال محامون من منظمة "ديموكراسي هاب" في بيان، إن "من وافقت حكومة غانا على استقبالهم حتى الآن تم ترحيلهم قسرا على ثلاث دفعات".

ورفعت المنظمة الحقوقية دعوى قضائية تطعن فيها بقانونية اتفاق الترحيل وفي المعاملة التي يلقاها المرحّلون إلى غانا.

وأكدت المنظمة أن "اتفاق الترحيل الذي وقعته الحكومة الغانية مع الإدارة الأميركية غير دستوري لأن البرلمان لم يوافق عليه".

في المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة الغانية، إن "النائب العام سيدافع عن الاتفاق عندما تنظر المحكمة في الدعوى".

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، أبرمت الإدارة الأميركية اتفاقات سرية مع خمس دول أفريقية على الأقل، مما سمح بترحيل عشرات المهاجرين من الولايات المتحدة إلى هذه الدول منذ تموز/يوليو الماضي.

يذكر أن دولا في أميركا اللاتينية، بينها هندوراس وغواتيمالا، وافقت أيضا على استقبال مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة بمقتضى اتفاقات تقضي بترحيلهم لاحقا إلى دول ثالثة.