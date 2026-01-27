واشنطن تربط الضمانات الأمنية لكييف بقبول اتفاق يتضمن تنازل عن أراضٍ

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة على المباحثات، يوم الثلاثاء، بأن واشنطن أكدت لكييف أنها لن تقدم لها ضمانات أمنية إلا إذا وافقت أولا على صفقة تتخلى فيها عن المطالبات بالأراضي.

وذكرت الصحيفة أن "إدارة ترمب أوضحت لأوكرانيا أن الضمانات الأمنية الأميركية لا يمكن تقديمها إلا إذا وافقت كييف على اتفاق السلام أولا".

وأشارت إلى أن "الحديث يدور حول اتفاق من المرجح أن يتضمن تنازلات عن الأراضي".

واختتمت يوم السبت الماضي في أبو ظبي المفاوضات الثلاثية العاملة المعنية بالقضايا الأمنية بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

في اليوم نفسه، جدد رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي رفضه لسحب القوات المسلحة الأوكرانية من الأراضي التي تحتلها في دونباس، وقال إن "موقف أوكرانيا حول ذلك لم يتغير".

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق بأن "القوات الأوكرانية يجب أن تنسحب من دونباس، وهذا شرط أساسي للجانب الروسي".

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد وصف انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس سابقا بأنه "عنصر مهم في العملية الشاملة".