واشنطن تدين الهجوم على قنصلية الكويت في البصرة وتجدد مطالبها بشأن الفصائل

شفق نيوز- واشنطن

أدانت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الخميس، الهجوم على قنصلية الكويت في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، فيما جددت مطالبها للحكومة العراقية بضرورة محاسبة وتفكيك "الجماعات الإرهابية" المتحالفة مع إيران.

⁠وذكر مكتب شؤون الشرق الأدنى ‌التابع لوزارة الخارجية الأميركية في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات الهجوم الذي وقع في السابع من نيسان/ أبريل على القنصلية الكويتية في البصرة".

وأكدت "يجب على الحكومة العراقية محاسبة وتفكيك الجماعات الإرهابية العراقية المتحالفة مع إيران التي نفذت هذا الهجوم، والتي تواصل استخدام الأراضي والموارد العراقية لترويع المنطقة".

وكانت الكويت والإمارات ورئاسة إقليم كوردستان، قد أدانت في أوقات سابقة اقتحام العشرات من المتظاهرين، مساء الثلاثاء الماضي 7 نيسان/ أبريل الجاري، القنصلية الكويتية في البصرة.

وبحسب ما أبلغ به مراسل وكالة شفق نيوز في حينها، فإن حادث الاقتحام حصل بعدما خرجت تظاهرة أمام مبنى القنصلية احتجاجاً على استهداف منزل في خور الزبير ضمن قضاء سفوان في المحافظة بقصف جوي.

وأشار مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إلى أن الهجوم الذي طال المنزل انطلق من الكويت واستهدف اجتماعاً لفصيل مسلح، ما أسفر عن سقوط قتلى.