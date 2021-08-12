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واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة أفغانستان "فوراً"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-12T15:49:46+0000
واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة أفغانستان "فوراً"

شفق نيوز / دعت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، رعاياها المتواجدين في أفغانستان، إلى مغادرة البلد فورا، على خلفية استمرار حركة "طالبان" تقدمه في أراضيه.

وطلبت سفارة الولايات المتحدة في كابل، من الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان، "استخدام رحلات الطيران المدنية المتاحة لمغادرة هذا البلد فوراً"، داعية من لا يملك ما يكفي من المال لشراء التذكرة إلى "التواصل معها فورا كي تمنحه قرضا خاصا بالإعادة إلى الوطن".

وحثت السفارة، الأمريكيين الذين لا يستطيعون مغادرة أفغانستان فورا بسبب انتظار منح تأشيرة هجرة إلى أزواجهم أو أطفالهم القاصرين على "التواصل فورا معها أيضا".

وختمت السفارة الأمريكية في كابل، بيانها، بالقول إن "قدراتها على مساعدة الأمريكيين محدودة بشكل حاد حتى في العاصمة الأفغانية، نظرا للظروف الأمنية وقرار إجلاء الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين من البلاد".

ويأتي هذا القرار على خلفية سيطرة "طالبان" على مراكز عشر ولايات أفغانية خلال الأسبوع الأخير مع مواصلة الحركة تقدمها في أراضي البلاد.

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