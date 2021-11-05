سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واشنطن تدعو دول الخليج إلى إعادة إحياء علاقاتها مع لبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-05T05:31:06+0000
واشنطن تدعو دول الخليج إلى إعادة إحياء علاقاتها مع لبنان

شفق نيوز/ دعت واشنطن الدول الخليجية لإعادة إحياء العلاقات مع لبنان، قائلة إن "الدولة المتعثرة بحاجة إلى دعم دولي"، وذلك في أعقاب الأزمة على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "ندعو لترك القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع لبنان. ولا بد من بدء حوار فعال مع بيروت"، مشددا على أنه يجب على لبنان العمل مع شركائه.

وأكد أهمية ذلك للشعب اللبناني وليس فقط من أجل الدبلوماسية، مضيفا: "الشعب اللبناني عانى لمدة طويلة من سوء الإدارة والفساد والتضخم".

ويأتي التصريح بعد لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش قمة "كوب 26" المناخية في غلاسكو. وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للبنان في سعيه للخروج من أزمة اقتصادية تاريخية، وفي الوقت الذي يكافح فيه ميقاتي لتحقيق الاستقرار السياسي بعد فراغ في السلطة لأكثر من عام.

واستدعت السعودية، سفيرها لدى بيروت، الأسبوع الماضي، وأمهلت السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، في خطوة اتبعتها دول الكويت والإمارات والبحرين.

related

الجامعة العربية تعلق على أزمة "قرداحي" ودول الخليج

Date: 2021-10-30 08:32:05
الجامعة العربية تعلق على أزمة "قرداحي" ودول الخليج

أمريكا تبعث "رسالة بسيطة جداً" إلى رئيسي

Date: 2021-08-06 04:52:56
أمريكا تبعث "رسالة بسيطة جداً" إلى رئيسي

البحرين تمهل السفير اللبناني 48 ساعة للمغادرة وميقاتي يطلب من قرداحي اتخاذ القرار "المناسب"

Date: 2021-10-29 21:00:57
البحرين تمهل السفير اللبناني 48 ساعة للمغادرة وميقاتي يطلب من قرداحي اتخاذ القرار "المناسب"

الخارجية الأميركية: نتطلع لمساعدة لبنان عبر فرض عقوبات

Date: 2021-08-04 19:25:58
الخارجية الأميركية: نتطلع لمساعدة لبنان عبر فرض عقوبات

مرشح بايدن للخارجية يوجه أول ضربة لإيران

Date: 2021-01-19 20:42:34
مرشح بايدن للخارجية يوجه أول ضربة لإيران

أزمة تصريحات قرداحي.. قطر تبتعد عن المقاطعة الخليجية وتكتفي بالاستنكار

Date: 2021-10-30 17:42:14
أزمة تصريحات قرداحي.. قطر تبتعد عن المقاطعة الخليجية وتكتفي بالاستنكار

"لضمان سلامتهم".. الامارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

Date: 2021-10-31 16:11:45
"لضمان سلامتهم".. الامارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

أميركا: يجب تمثيل الكورد في الدستور وإخراج حزب الله من سوريا

Date: 2019-10-29 21:23:13
أميركا: يجب تمثيل الكورد في الدستور وإخراج حزب الله من سوريا