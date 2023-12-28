واشنطن تدرج فردا و3 كيانات حوثية على لائحة "الأنشطة المزعزعة للاستقرار"

شفق نيوز/ أدرت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرداً واحداً وثلاثة كيانات بسبب "تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى الحوثيين على لائحة "الأنشطة المزعزعة للاستقرار"

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، فمن بين المدرجين اليوم، رئيس جمعية الصرافين في صنعاء، وثلاثة محلات صرافة في اليمن وتركيا، وقد سهّل هؤلاء الأشخاص تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من سعيد الجمل المدرج على قائمة الولايات المتحدة، والمنتسب إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".

وأضاف نيلسون: "ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، استهداف شبكات التسهيل الرئيسية التي تمكن الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون ومؤيدوهم في إيران".

وأدت هجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن إلى الحد بشكل كبير من التدفق الحر للتجارة عبر المنطقة وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، أطلق الحوثيون بشكل متهور العديد من الصواريخ والمركبات الجوية بدون طيار على السفن التجارية التي تمر بالقرب من الساحل اليمني.

ووفق الخزانة الأمريكية، جرى اتخاذ إجراء اليوم وفقًا لسلطة مكافحة الإرهاب في الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. تم تعيين سعيد الجمل بموجب الأمر التنفيذي E.O. 13224، بصيغته المعدلة، في 10 يونيو 2021 لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني- QF وفقًا للأمر التنفيذي. صدر الأمر التنفيذي رقم 13224 بتاريخ 25 أكتوبر 2007 بتهمة تقديم الدعم لجماعات إرهابية متعددة.

مراكز التبادل تسهل الدعم الإيراني للحوثيين

وتعتمد شبكة سعيد الجمل على شبكة من مكاتب الصرافة المنتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتسهيل حركة الأموال الإيرانية إلى الشركات المالية المتحالفة مع الحوثيين في اليمن. ويتم تحويل هذه الأموال في نهاية المطاف إلى الحوثيين أو الشركات التابعة لهم الموجودة في جميع أنحاء المنطقة.

وتعمل شركة الأمان كارجو إيثالات إهراكات في ناكليات المحدودة سيركيتي (الأمان)، ومقرها تركيا، كنقطة طريق للأموال التي يرسلها الممولين الإيرانيين التابعين للحوثيين إلى أعمال الجماعة في اليمن.

وقام الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس بإيداع ملايين الدولارات في شركة الأمان لشحنها إلى اليمن، حيث يتم إيداع الأموال في نهاية المطاف في حسابات شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية (نابكو)، وهي الشركة التي خلفت شركة الحدث المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية. تأسست شركة الصرافة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على دار الصرافة، بحسب تقرير الخزانة الأمريكية.

وعملت شركة الأمان بالمثل مع شركة الصرافة اليمنية المعينة من قبل الولايات المتحدة، الشركة العالمية السريعة للصرافة والتحويلات المالية (العالمية) لتحويل الأموال من تركيا نيابة عن الحوثيين وشبكة سعيد الجمل. وقامت العالمية بنقل عشرات الملايين من الدولارات لدعم جهود سعيد الجمل لتمويل الحوثيين.

و"نابكو" بقيادة نبيل علي أحمد الحدث (نبيل الحدث) رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء، تعمل كوسيط مالي لتحويل الأموال من وإلى اليمن وقد تلقت ملايين الدولارات وبهذه الطريقة من الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس نيابة عن شبكة سعيد الجمل.

وبالمثل، مرت ملايين الدولارات عبر حسابات نبيل الحاضرة في تركيا، والتي يتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن. ويتم بعد ذلك تحويل هذه الأموال إلى ريالات يمنية من قبل شركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال (الروضة) ومقرها اليمن، والتي يديرها الحوثيون، من أجل إخفاء هذه العملية.

وقد عمل سعيد الجمل مع مسؤولين إيرانيين لنقل الأموال إلى حسابات مقرها في الروضة. وقد قامت شركة الروضة نفسها بنقل ملايين الدولارات من الدعم المالي الإيراني إلى اليمن عبر تركيا نيابة عن شبكة سعيد الجمل.

ويتم تحويل هذه الأموال إلى الخارج إلى شركات تابعة للحوثيين. ويعمل الروضة في نفس الوقت كوسيط لتحويل الأموال من وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مقاتلي الجماعة في الخطوط الأمامية.

كما أُدرجت الشركة العالمية والحاضرة للصرافة سابقًا وفقًا للأمر التنفيذي. 13224، بصيغته المعدلة، في 23 فبراير 2022 لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل.

وجرى إدراج شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية وشركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل. تم تصنيف نبيل علي أحمد الحاضرة وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13224 وتعديلاته للتملك أو للمتابعة.