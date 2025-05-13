واشنطن تدرج شبكة شحن على لائحة العقوبات: نقلت النفط الإيراني

شفق نيوز/ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عقوبات على شبكة شحن لنقلها ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بيع النفط أسهم في تمويل أسلحة إيرانية وهجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر والبحرية الأمريكية وإسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضحت أن الشبكة سهلت شحن نفط بمليارات الدولارات إلى الصين نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وشركتها الوهمية (سبهر للطاقة).

وجاءت هذه العقوبات بعد أيام من اختتام مفاوضين إيرانيين وأمريكيين جولة رابعة من المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في سلطنة عمان.