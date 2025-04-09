واشنطن تدخل على خط أزمة المهندس الأسترالي المسجون في العراق

شفق نيوز/ دخلت الولايات المتحدة للمرة الأولى على خط مسار قضية المهندس الأسترالي روبرت بيثر، المسجون في العراق منذ نحو أربع سنوات، وطالبت بالإفراج عنه، بحسب ما نشرت صحيفة "ناشيونال" الصادرة بالإنكليزية في أبو ظبي.

وذكرت الصحيفة في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن مكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن "Speha"، وجه نداء عبر منصة "أكس"، يدعو العراق إلى الإفراج عن بيثر المسجون منذ العام 2021 والذي فرضت عليه غرامة قيمتها 12 مليون دولار بعد نزاع على عقد عمل بين الشركة التي يعمل لصالحها في الإمارات، وبين السلطات العراقية حول مشروع مبنى البنك المركزي العراقي.

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، طالبت قبل أيام بعودة بيثر إلى عائلته، حيث أنه لم يتم الإفراج عنه برغم انقضاء فترة عقوبته.

ونشر مكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن تدوينة على منصة "أكس"، قال فيها "ندعم شركائنا الأستراليين في المطالبة بإطلاق روبرت بيثر، بعد انتهاء فترة سجنه، ونأمل أن نراه وقد عاد إلى عائلته في أقرب وقت ممكن".

ونقل التقرير عن ديزي بيثر، زوجة السجين الأسترالي، ترحيبها بتدخل الولايات المتحدة، حيث قالت "نحن سعداء. لقد سعينا جاهدين لتدخل الولايات المتحدة منذ فترة.. كفى. هذا خطأ، وهناك أحكام قضائية دولية تبرهن على براءة روبرت، وما كان ينبغي اعتقاله في الأساس".

ترجمة وكالة شفق نيوز