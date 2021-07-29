واشنطن تخطط لاستهداف الطائرات الإيرانية المسيرة

شفق نيوز/ قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات تستهدف قدرات إيران المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "العقوبات ستستهدف شبكات المشتريات الإيرانية، مثل مزودي الأجزاء المستخدمة في بناء الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة بدقة".

وقال مسؤول أميركي، لم يتم الكشف عن هويته، للصحيفة إن "الطائرات المسيرة الإيرانية أصبحت تشكل تهديدا متزايدا لحلفائنا في المنطقة".

ويؤكد المسؤولون الأميركيون، الذين نقلت عنهم "وول ستريت جورنال"، أن استخدام العقوبات يمنح الولايات المتحدة حلا دبلوماسيا بدلا عن تنفيذ ضربات عسكرية على مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأضافوا أن "إدارة بايدن تسعى من خلال ذلك إلى تجنب المواجهة مع إيران ووكلائها في اليمن وسوريا والعراق".

ولم يرد ممثلو إيران في الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق، كما رفضت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، التي تدير سياسة العقوبات الأميركية، التعليق.

وتصاعدت مؤخرا وتيرة الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة ضد المصالح الأميركية، وخاصة في العراق.