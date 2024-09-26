واشنطن تخصص 20 مليون دولار مقابل رأس "عنصر" بالحرس الثوري.. من هو؟

شفق نيوز/ خصص برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل لـ20 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي للوصول لعنصر في الحرس الثوري الايراني متهم بمحاولة اغتيال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونشر البرنامج على حسابه في منصة "إكس" صورة لـ"شهرام بورصافي" مع معلومات عن الرجل وقال إن هناك مكافأة قدرها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه وعن أنشطته.

وتأتي الخطوة بعد نحو عامين من كشف السلطات الأميركية مخططا إيرانيا قاده بورصافي لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون.

ففي أكتوبر من عام 2022 أعلنت وزارة العدل الأميركية أن بورصافي (47 عاما) المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، انتقاما على الأرجح لاغتيال الولايات المتحدة القيادي الكبير في الحرس الثوري قاسم سليماني في يناير 2020.

وكشف الشخص الذي كان يفترض أن ينفذ عملية اغتيال بولتون المؤامرة للسلطات، ولم تكشف هويته، لكن تبين فيما بعد أنه كان في الواقع مخبرا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي).

وقالت وزارة العدل الأميركية في حينه أنه بين أكتوبر 2021 وأبريل 2022، اتّصل شهرام بورصافي بهذا المصدر باستخدام منصة لتبادل الرسائل المشفرة وأعطاه تعليمات لتحديد مكان بولتون وتصويره ثم قتله.

وبعد ذلك، أمره بفتح حساب بعملة رقمية، ثم أعطاه عنوان مستشار دونالد ترامب السابق وطلب منه تنفيذ الخطة قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني.