واشنطن تحذر طهران: لن نمنع إسرائيل إذا تعرضت لهجوم جديد‎

شفق نيوز/ حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، إيران من أنها لن تستطيع كبح جماح إسرائيل إذا حاولت طهران الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله: "أخبرنا الإيرانيين، لن نتمكن من كبح جماح إسرائيل، ولن نتمكن من التأكد من أن الهجوم التالي سيكون محسوبا ومستهدفا مثل الهجوم السابق".

‎وأضاف المسؤول: "الرسالة نُقلت مباشرة إلى الإيرانيين"، وهو أمر ملحوظ لأن مثل هذه الاتصالات المباشرة نادرا ما يتم الكشف عنها وفق ما ذكر الموقع.

‎من جانبه، قال المسؤول الإسرائيلي، بحسب "أكسيوس"، إن رسالة تم تمريرها من واشنطن إلى طهران عبر السويسريين.

‎وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان قد قالت، الجمعة إن الإدارة "كانت واضحة للغاية بشأن عدم وجوب رد إيران" وأننا "سنستمر في دعم إسرائيل" إذا ردت.

‎كما قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر، الجمعة، إن الولايات المتحدة تنقل مدمرات دفاع صاروخي باليستي إضافية وسرب مقاتلات وطائرات ناقلة وعدة قاذفات قنابل طويلة المدى من طراز B-52 تابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى الشرق الأوسط.

‎وتابع رايدر: "يواصل الوزير أوستن توضيح أنه إذا استخدمت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".