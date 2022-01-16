واشنطن تحذر رعاياها في بلد عربي من يوم غد

شفق نيوز / حذرت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، رعاياها قبل مظاهرات من المقرر أن تنطلق في عدد من الولايات السودانية غدا الاثنين.

ودعت السفارة، في بيان نُشر على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، رعاياها في السودان إلى "الحيطة والحذر، مردفة بالقول: "من المتوقع أن تجري مظاهرات في 17 يناير/كانون الثاني، في الخرطوم، وربما في ولايات أخرى، المواقع والأوقات الدقيقة غير معروفة".

وطالبت السفارة الأمريكية، رعاياها باتباع 6 إجراءات وقائية تضمنت: تجنب كل السفر غير الضروري، وتجنب الحشود والمظاهرات، والبقاء بعيدا عنها، وتوخي الحذر إذا كان بشكل غير متوقع في محيط التجمعات الكبيرة أو الاحتجاجات، ومراجعة الخطط الأمنية الشخصية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات".

يشار إلى أن التظاهرات المقرر خروجها غدا الاثنين، تأتي ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي يشهدها السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالحكم المدني.