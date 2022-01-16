سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واشنطن تحذر رعاياها في بلد عربي من يوم غد

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-16T16:20:39+0000
واشنطن تحذر رعاياها في بلد عربي من يوم غد

شفق نيوز / حذرت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، رعاياها قبل مظاهرات من المقرر أن تنطلق في عدد من الولايات السودانية غدا الاثنين.

ودعت السفارة، في بيان نُشر على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، رعاياها في السودان إلى "الحيطة والحذر، مردفة بالقول: "من المتوقع أن تجري مظاهرات في 17 يناير/كانون الثاني، في الخرطوم، وربما في ولايات أخرى، المواقع والأوقات الدقيقة غير معروفة".

وطالبت السفارة الأمريكية، رعاياها باتباع 6 إجراءات وقائية تضمنت: تجنب كل السفر غير الضروري، وتجنب الحشود والمظاهرات، والبقاء بعيدا عنها، وتوخي الحذر إذا كان بشكل غير متوقع في محيط التجمعات الكبيرة أو الاحتجاجات، ومراجعة الخطط الأمنية الشخصية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات".

يشار إلى أن التظاهرات المقرر خروجها غدا الاثنين، تأتي ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي يشهدها السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالحكم المدني.

related

حمدوك يوجه رسالة للشعب السوداني من مكان إقامته الجبرية

Date: 2021-10-25 07:09:46
حمدوك يوجه رسالة للشعب السوداني من مكان إقامته الجبرية

غوتيريش يعلق على قصف الحشد الشعبي: تجنبوا تقويض أمن المنطقة

Date: 2021-06-28 19:03:27
غوتيريش يعلق على قصف الحشد الشعبي: تجنبوا تقويض أمن المنطقة

السودان تقول إنها تتطلع لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل

Date: 2020-08-18 16:13:45
السودان تقول إنها تتطلع لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل

دولة عربية أخرى تنضم لنادي التطبيع مع إسرائيل

Date: 2021-01-27 12:45:16
دولة عربية أخرى تنضم لنادي التطبيع مع إسرائيل

محكمة أمريكية تعيق قراراً لترامب بشأن اللاجئين

Date: 2019-09-29 11:27:33
محكمة أمريكية تعيق قراراً لترامب بشأن اللاجئين

جواد ظريف يخاطب أميركا: اسألوا اصدقاءكم الذين دعموا صدام

Date: 2021-01-18 04:59:36
جواد ظريف يخاطب أميركا: اسألوا اصدقاءكم الذين دعموا صدام

محامٍ يهودي وخبير إسرائيلي.. من هو روبرت مالي ممثل أمريكا في محادثات فيينا؟

Date: 2021-11-03 20:52:21
محامٍ يهودي وخبير إسرائيلي.. من هو روبرت مالي ممثل أمريكا في محادثات فيينا؟

السودان.. مقتل 5 ضباط مخابرات بمداهمة خلية لداعش

Date: 2021-09-28 19:54:23
السودان.. مقتل 5 ضباط مخابرات بمداهمة خلية لداعش