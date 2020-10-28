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واشنطن تحذر رعاياها في السعودية من هجوم محتمل بصواريخ و"درونز"

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-28T14:20:38+0000
واشنطن تحذر رعاياها في السعودية من هجوم محتمل بصواريخ و"درونز"

شفق نيوز/ وجهت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، تحذيرا للمواطنين الأمريكيين من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات دون طيار (درونز)، في الرياض، مع تصاعد هجمات الحوثيين من اليمن خلال الأيام الأخيرة.

وقالت السفارة، في تحذير أمني على موقعها، إنها "تتابع تقارير عن صواريخ أو طائرات بدون طيار محتملة قد تكون متجهة إلى الرياض اليوم 28 أكتوبر".

وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على "البقاء في حالة تأهب، والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة".

وأوضحت السفارة أن الإجراءات الواجب اتخاذها هي "البحث فورا عن ساتر في حال سماع صوت انفجار قوي أو صوت صفارات الإنذار"، وأضافت: "إذا كنت في منزل أو مبنى، فانتقل إلى أدنى مستوى مع أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات، وأغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي بعيدًا عن أي نوافذ أو فتحات".

وتابعت بالقول: "إذا كنت في الخارج، فابحث فورًا عن ساتر في هيكل صلب، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، استلق على الأرض وقم بتغطية رأسك بيديك".

وأشارت إلى أنه "حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، فإن سقوط الحطام يمثل خطرًا كبيرًا".

وأضافت: "بعد الهجوم، ابتعد عن أي حطام، وراقب المنافذ الإخبارية الرئيسية للحصول على إرشادات رسمية".


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