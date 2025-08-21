واشنطن تحدد دورها في ضمان أمن أوكرانيا وتحمّل أوروبا العبء الأكبر

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أبلغت حلفاءها أن الولايات المتحدة ستلعب دورًا محدودًا في أي ترتيبات تتعلق بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، موجهة بذلك العبء الأكبر إلى الدول الأوروبية.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن مسؤولًا رفيع المستوى في البنتاغون، خلال اجتماع مغلق مع مجموعة صغيرة من الحلفاء مساء الثلاثاء، أكد أن واشنطن ستكتفي بدور ثانوي، مشيرة إلى أن نائب وزير الدفاع الأمريكي، إلبريدج كولبي، أوضح هذا الموقف بنفسه.

كما صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الخميس، أن على الدول الأوروبية أن تتحمل "الجزء الأكبر" من عبء الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مضيفًا في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "يجب ألا نتحمل العبء هنا، ويجب أن نساعد إذا لزم الأمر لوقف الصراع وإراقة الدماء، لكن من المتوقع أن تضطلع أوروبا بالدور القيادي".

وتطرق فانس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحًا أنه يتسم بالعقلانية والحرص على مصالح بلاده، ويظهر نبرة أكثر هدوءًا مما قد يتوقع البعض، مضيفًا أن بوتين يظهر احترامًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح أول أمس الثلاثاء بأن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أعربت عن استعدادها لنشر قوات في أوكرانيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لن يتم إرسال أي قوات أمريكية خلال فترة رئاسته.