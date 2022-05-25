واشنطن تحدد "الحل الوحيد" مع إيران وترى صعوبة بإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين

شفق نيوز/ قال المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي، يوم الأربعاء، إن الحل "الوحيد" مع إيران هو الدبلوماسي.

وأضاف مالي في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، "نسعى للعودة للاتفاق النووي الأصلي مع إيران، ومن ثم البناء عليه".

وتابع، "سنواصل التفاوض غير المباشر مع إيران لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين لكن الأمر ليس سهلا"، مؤكداً "امكانية رفع العقوبات عن طهران بشكل محدود مقابل خطوات من جانبها".

ولفت الى أن "أي مطالب لإيران خارج إطار الاتفاق النووي مرفوضة"، مبيناً ان "فرص إنقاذ الاتفاق النووي ضعيفة".

وأكد المبعوث الأميركي لإيران أن "أي اتفاق محتمل مع طهران سيطرح أمام الكونغرس لمراجعته".