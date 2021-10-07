واشنطن تحث على استئناف "سريع" للمفاوضات بشأن نووي إيران

شفق نيوز / حثت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، على الإسراع في استئناف مفاوضات "فيينا" المعنية باحياء الاتفاق النووي مع إيران.

واستضافت العاصمة النمساوية فيينا منذ نيسان الماضي، 6 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده تريد "استئناف المحادثات غير المباشرة التي تعقد في فيينا بشأن معاودة امتثال إيران للاتفاق النووي سريعا".

وأضاف برايس، أن "المسار الدبلوماسي لا يزال قائما، وأن طهران قالت إنها ستعود إلى المحادثات قريبا".

وتابع "نأمل بأن يوافق تعريفهم لكلمة قريب تعريفنا لها.. نود أن تستأنف المفاوضات في فيينا في أسرع وقت ممكن"، مردفاً بالقول "لا يمكن أن تظل المفاوضات مستمرة إلى أجل غير مسمى".