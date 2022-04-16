واشنطن تحتضن قمة تجمع بايدن وقادة "آسيان" الشهر المقبل

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد قمة مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في واشنطن الشهر المقبل.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان إن "الرئيس بايدن سيستقبل قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في واشنطن في 12و13 أيار/ مايو خلال قمة استثنائية بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا".

وبينت أن القمة الاستثنائية ستؤكد التزام الولايات المتحدة المستمر تجاه "آسيان"، والاعتراف بدورها المركزي في تقديم حلول مستدامة للتحديات الأكثر إلحاحا في المنطقة.

وأشارت إلى أن القمة ستكون استكمالا لمشاركة بايدن في القمة التي عقدت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بين الولايات المتحدة و"آسيان"، حينما أعلن عن تقديم 102 مليون دولار في مبادرات جديدة لتوسيع الشراكة مع آسيان بشأن التعافي من جائحة كورونا، والأمن الصحي، ومكافحة أزمة المناخ، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

ويأتي انعقاد القمة مع مرور 45 عاما على العلاقات بين الولايات المتحدة و"آسيان".

وكان من المفترض أن تنعقد القمة الشهر الماضي، إلا أن البيت الأبيض، أجل القمة قبل أسبوع من انعقادها، في ظل تركيز الولايات المتحدة على الحرب في أوكرانيا.

وتضم رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" عشر دول كاملة العضوية، هي: بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.

وتأسست الرابطة في 7 آب/ أغسطس 1967، وهي منظمة حكومية دولية إقليمية هدفها الدفاع عن القومية الآسيوية والتعاون الحكومي الدولي وتسهيل التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري والتعليمي والاجتماعي والثقافي بين أعضائها والدول الآسيوية الأخرى، وعلى الصعيد العالمي أيضاً، وكذلك تسريع النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الاجتماعي والثقافي بين أعضائها، إلى جانب حماية الاستقرار الإقليمي وتوفير آلية للدول الأعضاء لحل الخلافات بطريقة سلمية.