واشنطن تحاصر سلاح طهران وناقلاتها النفطية بعقوبات جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة لـ"مكافحة الإرهاب" في منطقة الشرق الأوسط، مرتبطة بإيران.

وفرضت الخزانة، بحسب بيان لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عقوبات اقتصادية على شركة "أوشنلينك ماريتايم دي.إم.سي.سي" وسفن عدة تعمل في مجال نقل وتفريغ النفط الخام.

ووفق البيان، فإن "أوشينلينك ماريتايم م. د.م.س" تتخذ من أبراج بحيرات جميرا بمدينة دبي في الإمارات مقراً لها، وأنشئت في 17 مارس/آذار 2023.

هذا وفرضت الخزانة الأمريكية، عقوبات على عدد من ناقلات النفط التي تحمل أعلام دول بنما وجزر القمر أنتيغوا وبربودا، لارتباطهن بالشركة المدعومة والتي تعمل لصالح إيران.

في السياق، أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC، اتخاذ إجراءات إضافية ضد توليد الإيرادات العسكرية الإيرانية، من بينها Oceanlink Maritime DMCC التي كانت تسهل شحن السلع الإيرانية نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية (AFGS) ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة (MODAFL)".

وحدد مكتب الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية، أيضا 13 سفينة تديرها Oceanlink Maritime DMCC كممتلكات محظورة، إذ قامت السفينة HECATE التي تديرها Oceanlink Maritime DMCC مؤخرا بتحميل سلع إيرانية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار عن طريق نقل من سفينة إلى سفينة (STS) من ناقلة أخرى معاقبة، DOVER، نيابة عن شركة Sepehr Energy Jahan Nama Pars الإيرانية (Sepehr Energy).