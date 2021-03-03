واشنطن تتعهد: لن نسقط الأنظمة بالقوة بعد اليوم

شفق نيوز/ تعهد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، بعدم استخدام بلاده القوة لإسقاط الأنظمة، مؤكداً أن التدخلات السابقة شوهت سمعت ديمقراطية الولايات المتحدة.

وقال بلينكن إن "إدارة الرئيس جو بايدن ستسعى إلى تغيير المسارات التي اتبعت سابقا لتغيير الأنظمة في البلدان الأخرى من التدخلات العسكرية المكلفة، إلى إجراء حوارات دبلوماسية".

وأضاف، أن "التدخلات الأمريكية السابقة شوهت سمعة الديمقراطية وفقدت ثقة الشعب الأمريكي"، لافتا إلى أن "بلاده ستقوم بالأمور بطريقة مختلفة، ولن تشجع على الديمقراطية عبر التدخلات العسكرية المكلفة أو بمحاولة الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية بالقوة".

وأشار بلينكن، إلى أن "جهود إدارة بايدن ستسعى إلى تشكيل سياسة خارجية جديدة تتعارض مع انعزالية دونالد ترامب، كما ستسعى إلى تجنب الانتقادات التي تعتبر أن الولايات المتحدة تتدخل في كل بلدان العالم من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".