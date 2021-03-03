سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واشنطن تتعهد: لن نسقط الأنظمة بالقوة بعد اليوم

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-03T17:37:35+0000
واشنطن تتعهد: لن نسقط الأنظمة بالقوة بعد اليوم

شفق نيوز/ تعهد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، بعدم استخدام بلاده القوة لإسقاط الأنظمة، مؤكداً أن التدخلات السابقة شوهت سمعت ديمقراطية الولايات المتحدة.

وقال بلينكن إن "إدارة الرئيس جو بايدن ستسعى إلى تغيير المسارات التي اتبعت سابقا لتغيير الأنظمة في البلدان الأخرى من التدخلات العسكرية المكلفة، إلى إجراء حوارات دبلوماسية".

وأضاف، أن "التدخلات الأمريكية السابقة شوهت سمعة الديمقراطية وفقدت ثقة الشعب الأمريكي"، لافتا إلى أن  "بلاده ستقوم بالأمور بطريقة مختلفة، ولن تشجع على الديمقراطية عبر التدخلات العسكرية المكلفة أو بمحاولة الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية بالقوة".

وأشار بلينكن، إلى أن "جهود إدارة بايدن ستسعى إلى تشكيل سياسة خارجية جديدة تتعارض مع انعزالية دونالد ترامب، كما ستسعى إلى تجنب الانتقادات التي تعتبر أن الولايات المتحدة تتدخل في كل بلدان العالم من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".

 

 

related

بلينكن في أول تصريح له: سنضمن زعامة أمريكا للعالم

Date: 2021-01-27 17:35:14
بلينكن في أول تصريح له: سنضمن زعامة أمريكا للعالم

اكبر داعمي ترامب ينتقدوه لتخليه عن الكورد: ستخسر تفويض السماء

Date: 2019-10-10 20:14:02
اكبر داعمي ترامب ينتقدوه لتخليه عن الكورد: ستخسر تفويض السماء

ألمانيا ترفض المشاركة في العملية الأمريكية لتأمين الملاحة في هرمز

Date: 2019-07-31 19:08:27
ألمانيا ترفض المشاركة في العملية الأمريكية لتأمين الملاحة في هرمز

دعوى قضائية ضد قطر بتهمة تمويل هجمات ضد امريكيين

Date: 2020-06-11 07:55:25
دعوى قضائية ضد قطر بتهمة تمويل هجمات ضد امريكيين

وسائل اعلام امريكية: ترامب لن يترك الحقيبة النووية لبايدن

Date: 2021-01-17 04:33:26
وسائل اعلام امريكية: ترامب لن يترك الحقيبة النووية لبايدن

"البنتاغون" يتراجع: حاملة الطائرات "نيميتز" ستبقى في الخليج

Date: 2021-01-04 08:08:31
"البنتاغون" يتراجع: حاملة الطائرات "نيميتز" ستبقى في الخليج

ترامب: أي هجوم إيراني على أي مصالح أميركية سيقابل برد ساحق

Date: 2019-06-25 17:51:01
ترامب: أي هجوم إيراني على أي مصالح أميركية سيقابل برد ساحق

مسؤول امريكي يؤكد اسقاط ايران طائرة لبلاده في مضيق "هرمز"

Date: 2019-06-20 09:19:38
مسؤول امريكي يؤكد اسقاط ايران طائرة لبلاده في مضيق "هرمز"